Жена разбившегося с дочерьми актера Оливера выступила с обращением

Супруга погибшего в авиакатастрофе немецкого актера Кристиана Оливера Джессика Клепсер выпустила некролог в связи с трагедией. Заявление опубликовали в личном блоге компании Wundabar Pilates, где она работает.

— Мы глубоко опечалены трагической авиакатастрофой 4 января 2024 года, унесшей жизни наших любимых членов семьи. Наши дочери Мадита (12 лет) и Анник (10 лет) вместе со своим отцом Кристианом возвращались из отпуска на Карибах, когда у одномоторного самолета, на котором они летели, возникли проблемы с двигателем, и он упал в океан, — говорится в некрологе.

Родственники актера также призвали уважать просьбу семьи о конфиденциальности произошедшего и предложили сделать пожертвование через краудфандинговую платформу.

Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе, произошедшей на Карибских островах 4 января. Вместе с двумя дочками 10 и 12 лет он возвращался на частном самолете с отпуска на Карибах.

Известно, что самолет упал в море в районе небольшого острова Петит-Невис. Рыбаки и дайверы были одними из первых, кто прибыл на место происшествия на своих судах, чтобы помочь пострадавшим, однако к этому моменту все были мертвы, включая пилота воздушного судна.