Патриарх Кирилл заявил, что внешние угрозы обойдут стороной Россию при сохранении веры

"Мы не только должны иметь сильную экономику, соответствующие вооруженные силы, - потому что речь идет в том числе, к сожалению, и о возможности силового противодействия нашей стране - но мы в первую очередь должны быть сильными духом и, самое главное, сохранять православную веру. Сохраним - и Господь будет с нами, и все внешние напасти и скорби обойдут и страну нашу, и каждого из нас. Но только очень важно веру хранить, Бога любить, друг к другу относиться с любовью и заботой, преобразовывать свою жизнь по закону Божьему", - сказал патриарх в проповеди после ночного рождественского богослужения в храме Христа Спасителя.