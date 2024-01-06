В Белгороде отменили ночные рождественские богослужения

«К сожалению, в Белгородском и Шебекинском районах не будут совершать ночные богослужения из-за опасности, которая нас всех подстерегает. Рождественский сочельник — это время, когда нужно провести духовную работу над самим собой и проделать путь к Вифлеемской пещере. Но этот путь внутри, без каких-то внешних атрибутов», — сказал митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в своей проповеди на YouTube-канале.