В Белгороде отменили ночные рождественские богослужения
Митрополит Иоанн объяснил это решение угрозой обстрелов. Службы в храмах не станут проводить в Белгороде, Шебекине и во всей 20-километровой приграничной зоне.
«К сожалению, в Белгородском и Шебекинском районах не будут совершать ночные богослужения из-за опасности, которая нас всех подстерегает. Рождественский сочельник — это время, когда нужно провести духовную работу над самим собой и проделать путь к Вифлеемской пещере. Но этот путь внутри, без каких-то внешних атрибутов», — сказал митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в своей проповеди на YouTube-канале.
Священник добавил, что служители будут молиться о всех белгородцах, которые остаются в больницах.