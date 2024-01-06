В Краснодаре умерла шеф-редактор ГТРК «Кубань»

Известная кубанская журналистка Зоя Коновалова скончалась в Краснодаре. Ее тело обнаружили в доме на улице Офицерской. Об этом сообщает «КП» – Кубань».

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В последнее время Коновалова руководила интернет-редакцией ГТРК «Кубань», сообщает гостелерадиокомпания.

Зоя Коновалова начинала журналистскую карьеру в Москве. Работала в печатных изданиях и PR-структурах, корреспондентом на радиостанциях «Маяк» и «Юность». В 2003 году переехала на Кубань.

Она была корреспондентом, редактором и ведущей «Вести. Кубань», вела эфиры на телеканале «Екатеринодар», руководила редакцией новостей на «Первом Радио», возглавляла дирекцию информационного вещания телекомпании «Кубань 24», новостной отдел портала «Юга.Ру».

У журналистки остались пятнадцатилетняя дочь и сын.