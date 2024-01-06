«В Новосибирске — -4 °С. Вот эти скачки от -20 до 0 °С будут продолжаться ещё дважды или трижды. Метания от тепла к холоду. Что касается аномалий, то они смещаются к Волге, Татарстану. Именно там низкие температуры. В основном от Самары до Казани и ближе к Уралу — там -30 °С ночью и днём -20 °С», — рассказал он.