В Подольске полностью запустили котельную

"Начата подача тепла в ЦТП (центральный тепловой пункт). Поэтапно запускаем тепло в квартиры. Параллельно мы продолжаем оказывать всю необходимую помощь жителям, оставшимся без отопления. Уже в ближайшее время начнется выдача обогревателей и пледов тем, кто в этом нуждается в первую очередь", - написал он.