В Ярославской области задерживаются поезда

Три пассажирских поезда в Ярославской области задерживаются более чем на 2 часа по техническим причинам, еще несколько поездов следуют с задержкой до 50 минут. Об этом сообщила пресс-служба Северной железной дороги (СЖД).

"5 января на Северной железной дороге по техническим причинам следуют с задержкой по состоянию на 17:50 мск пассажирские поезда: №375 Воркута - Москва на 2 часа 47 минут; №67 Абакан - Москва на 2 часа 3 минуты; №103 Ярославль - Москва на 2 часа 6 минут. Также ряд пассажирских поездов следуют с задержкой от 15 до 50 минут", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в вагонах поддерживается комфортный температурный режим. СЖД делает все возможное для сокращения времени задержки поездов.