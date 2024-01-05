«Уже сегодня мы готовы вас перевезти в Старый Оскол и Губкин, где вы будете находиться в достаточно комфортных условиях, в тёплых и безопасных номерах», — сообщил глава региона.

По его словам, всем, кто будет вывезен из Белгорода, предоставят место для размещения. Если вдруг не хватит площадей в пунктах временного размещения в области, то региональные власти обратятся к коллегам, губернаторам других регионов.