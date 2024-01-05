В Петербурге побит рекорд по самой низкой температуре в истории города

Сразу три рекорда - по ночной, дневной и среднесуточной температуре - были побиты в Петербурге 4 января 2024 года, эти сутки стали самыми холодными за весь период инструментальных наблюдений в городе. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

"В Санкт-Петербурге снова перекрыты три рекорда температуры - ночной, дневной и среднесуточной. Получается, что сутки 4 января этого года вообще самые холодные в истории города, а отклонение температуры воздуха от нормы вчера составило 19,5 градуса", - написал он в Telegram-канале.

Колесов добавил, что дневная температура в Санкт-Петербурге стала самой низкой за весь ряд инструментальных наблюдений. Днем 4 января температура в городе не превысила -22,1 градуса, прошлый рекорд -18,1 градуса повторялся в этот день два раза: в 1985 и 2003 годах. Среднесуточная температура перекрыла предыдущий рекорд все того же 1950 года, когда 4 января в Ленинграде было -22,1 градуса. Вчера в городе среднесуточная температура понизилась до -23,6 градуса, теперь это самые морозные сутки в истории города для 4 января.

По словам синоптика, 5 января рекордов уже не ожидается. Самая низкая температура в этот день была зафиксирована в 1950 году - -28,9 градуса.

На данный момент циклон с запада медленно приближается к Петербургу, но холодная воздушная масса над Ленинградской областью не пускает его. Дойдя центром до Пскова, он начнет заполняться и уходить на юго-восток, поэтому значительного потепления ожидать не приходится. Температура воздуха повысится до -20… -18 градусов, но будет это ближе к ночи, снег тоже пойдет только вечером. Вся территория от Санкт-Петербурга до Луги попадает под влияние атмосферного фронта.