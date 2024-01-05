На портале госуслуг появится сервис для бывших заключенных

В 2025 году на портале госуслуг появится сервис для социальной помощи бывшим осужденным. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на начальника управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, Елена Коробкова. Она пояснила, что бывший осужденный, в отношении которого применяются меры пробации, сможет обращаться к органам власти и учреждениям через этот сервис на портале госуслуг.
Кроме того, сотрудники уголовно-исполнительных инспекций обеспечат бывшим осужденным бесплатный доступ к единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», в том числе посредством портала.