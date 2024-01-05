Россияне рассказали об отношении к длинным новогодним праздникам

Больше половины россиян ценят новогодние праздники за время проведенное с семьей, а каждый пятый ждет праздничных дней ради большего заработка, следует из опроса, проведенного специально для "Российской газеты" сервисом Работа.ру.

Отмечается, что провести время с родными и близкими планируют 51 процент опрошенных. При этом мужчины ответили, что хотели бы в эти дни расслабиться и отвлечься, а женщины заявили, что им нравятся зимние праздники из-за удобного графика отдыха.

Четверть респондентов рассказали, что планируют на длинные новогодние каникулы отправиться в путешествие, еще столько же готовы посвятить эти дни зимним развлечениям. Причем, женщины чаще обращали внимание на разные виды зимнего досуга.

О том, что будут подрабатывать на новогодних выходных заявили 25 процентов респондентов, среди них больше мужчин, чем женщин. Еще 11 процентов опрошенных ответили, что ценят выходные дни по другим причинам.

При этом почти половину россиян устраивает действующий график новогодних выходных дней, 11 процентов хотели бы продлить праздники, еще 12 процентов респондентов считают, что праздничные дни должны быть использованы на усмотрение сотрудника. Примерно столько же проголосовали за их перенос на лето, а 10 процентов уверены, что самым адекватным решением было бы равномерно расставить выходные по кварталам, чтобы в каждом из них было несколько дополнительных дней отдыха.

Главной причиной для изменения графика выходных дней респонденты считают отсутствие дел, примерно 27 процентов опрошенных не любят зимнюю погоду, а 19 процентов все равно работают по долгу службы в эти дни. Еще 14 процентов россиян занимаются прокрастинацией и 11 процентов откладывают дела на момент, когда закончатся выходные, 15 процентов опрошенных указали другие факторы.