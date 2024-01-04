Внебрачный сын Жванецкого обвинен в краже 6,8 млн рублей
Журналистка Екатерина Федорова — супруга Андрея Рывкина — в своем блоге в Instagram (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская организация) обвинила его в краже у нее со счета $75 тысяч (примерно 6,8 млн рублей), передает News.ru.
Напомним, что Рывкин является внебрачным сыном писателя-сатирика Михаила Жванецкого. По словам Федоровой, ее муж переехал в Нью-Йорк, при этом оставил ее с детьми в Барселоне. Пара решила уехать из России после начала специальной военной операции на Украине.
Федорова заявила, что надеется на возвращение ей средств и на исчезновение супруга из ее жизни. Журналистка призналась в том, что поступок супруга стал для нее неожиданностью. Она обратила внимание на то, что в детстве Рывкина воспитывала мать-одиночка в чужой для них стране.
"Что ж, теперь я эта мать-одиночка в эмиграции. Но это не мешает ему требовать денег на его содержание и оплату отеля, куда он ушел, когда бросил меня. При этом я у него ничего не прошу. Я привыкла сама зарабатывать на жизнь себе и ребенку", — подчеркнула она.
Ранее стало известно, что актриса Наталья Бочкарева сообщила о краже кошелька, в котором находилась большая сумма денег – 200 тысяч рублей. Как написал Telegram-канал SHOT со ссылкой на осведомленный источник, инцидент произошел во время отдыха актрисы в одном из столичных ресторанов.