Внебрачный сын Жванецкого обвинен в краже 6,8 млн рублей

"Что ж, теперь я эта мать-одиночка в эмиграции. Но это не мешает ему требовать денег на его содержание и оплату отеля, куда он ушел, когда бросил меня. При этом я у него ничего не прошу. Я привыкла сама зарабатывать на жизнь себе и ребенку", — подчеркнула она.