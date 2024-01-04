Российские певцы вернулись в чарты стран бывшего СССР
В 2023 году российских исполнителей стали чаще слушать в странах бывшего СССР после падения интереса к их музыке в 2022-м. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса Apple Music.
Пять композиций певцов из России попали в топ-10 самых популярных песен в Казахстане, в то время, как годом ранее в этом списке находилась всего одна песня. В 2021 году в казахстанском чарте было семь композиций российских исполнителей.
В Белоруссии в 2023 году проявили интерес к девяти песням из России - против трех в 2022-м. Российские исполнители также попали в топ-10 на Украине (три песни), в Литве (две), Латвии (семь) и Эстонии (шесть).
4 декабря сообщалось, что песня "Пыяла" российской группы "АИГЕЛ" из российского сериала "Слово пацана" возглавила украинский топ Apple Music. В топ-5 вошла еще одна песня российского исполнителя - "Зима в сердце" группы "Моя Мишель".
2 декабря стало известно, что композиция "Пыяла" возглавила мировые чарты Shazam.
В сентябре 2022 года группа "АИГЕЛ" отменила все концерты в стране, сославшись на давление властей. Коллектив заявил, что 1 сентября попал "в список артистов, концерты которых не рекомендованы на территории РФ".