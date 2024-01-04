Володин дал книжную рекомендацию россиянам в новогодние праздники

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в четверг, 4 января, посоветовал книгу для чтения в новогодние праздники.

— Буквально перед Новым годом вышла книга митрополита Тихона «Гибель Империи. Российский урок». Автора знаю хорошо и давно. Его взгляд на историю нашей страны интересен. Многие позиции в оценке схожи, — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, даже очень сложные вещи в книге изложены понятным языком. Володин подчеркнул: в процессе чтения можно узнать, что Запад всегда действовал в отношении России недружественно. Как только Россия достигала значимых результатов в развитии, ей начинали противодействовать из-за рубежа.

Еще одна мысль, которую выделил Володин, — «победить Россию извне невозможно». Он отметил, что все происходившие внутри государства проблемы были из-за предательства элит и слабости власти. Митрополит Тихон также уделяет внимание несовершенству политической системы начала XX века, что привело к революции 1917 года.

Несмотря на то что в книге «Гибель Империи. Российский урок» речь идет о событиях более чем столетней давности, их анализ до сих пор актуален, заключил председатель Госдумы.