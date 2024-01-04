Насколько подорожает выдача загранпаспорта в 2024 году

С 1 июля 2024 года в России повысятся госпошлины за выдачу биометрических загранпаспортов. Однако стоимость загранпаспортов без чипов не изменится.

С 1 июля 2024 года стоимость оформления биометрического загранпаспорта увеличится на 20%: с 2500 до 3000 рублей для россиян до 14 лет и с 5000 до 6000 рублей для всех остальных. При этом, пошлины за выдачу загранпаспортов без чипа останутся такими же - 1000 и 2000 рублей соответственно.

Оба паспорта, как старого, так и нового образца имеют одинаковую юридическую силу. Однако биометрический действует десять лет, и он имеет электронный носитель информации. Документ старого образца чипа не имеет и действует пять лет.

Примечательно, что документ нового образца имеет еще одно преимущество. Некоторые страны могут вводить ограничения для владельцев паспортов без чипа.

Помимо этого, с 1 января 2023 года больше не действует скидка 30% при уплате пошлины за загранпаспорт через госуслуги.