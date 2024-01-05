В крымском зоопарке родился малыш рыжего кенгуру

В зоопарке бахчисарайского Парка миниатюр появился на свет малыш рыжего кенгуру. По словам владельца парка Виктора Жиленко, кенгуренку около трех месяцев, но до этого о его существовании лишь догадывались по небольшому шевелению в области живота самки.

© пресс-служба бахчисарайского Парка миниатюр

"А в канун Рождества такой подарок - малыш выглянул из сумки и начал знакомиться с окружающим миром! Высунул голову и лапки, активно осматривается. В сумке он будет находиться до 8-12 месяцев. Сейчас кенгуренок полностью питается молоком матери, а родители получают усиленное питание", - рассказал Виктор Жиленко.

Большой рыжий кенгуру является крупнейшим из видов кенгуру, крупнейшим млекопитающим в Австралии, и крупнейшим из современных сумчатых. А Бахчисарай - единственное место, где рыжие кенгуру живут в России.

В прошлом году коллекция этого зоопарка пополнилась сразу несколькими редкими животными. Здесь появилась бегемотиха Фрида, приехавшая в Крым из Сочи. До этого ни в одном из крымских зоопарков бегемотов не было. Специально для новой обитательницы построили зимний и летний вольеры с бассейном.