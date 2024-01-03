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Симоньян: 75 освобожденных бойцов РФ обменяли на азовцев, переданных Украине летом

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что 248 освобожденных из плена российских военнослужащих обменяны на 173 украинских военных, 75 российских военных были обменяны на пять боевиков "Азова" (запрещен в РФ), которые в июле прошлого года вернулись на Украину. Об этом Симоньян рассказала в своем Telegram-канале.

"Сегодня вернулись из плена 248 наших военных. В обмен на 173 - их. Помогали ОАЭ. При их посредничестве мы смогли обменять 75 наших за пять азовцев - из тех, кто в июле вернулся из Турции на Украину", - написала она.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова также сообщила, что 75 российских военнослужащих возвращены без обмена. Омбудсмен поздравила родных и близких вернувшихся, всех, "кто боролся за спасение ребят".

Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 248 солдат

Ранее в среду сообщалось, что 248 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории в результате сложного переговорного процесса. Как сообщали в Минобороны РФ, возвращение военных стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов.

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