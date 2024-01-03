Путин наградил Николая Цискаридзе орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени народного артиста РФ Николая Цискаридзе. Это следует из указа президента, опубликованного в среду.
"За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Цискаридзе Николая Максимовича", - говорится в указе.
Николаю Цискаридзе 31 декабря 2023 года исполнилось 50 лет.