Директор псковского ДК объяснила танцы под хит Сердючки

Глава псковского ДК извинилась за песню Верки Сердючки на дискотеке
По словам Аллы Тарасенковой, у диджея не было злого умысла ставить композицию «Ще не вмерла Украина», её случайно не удалили из плейлиста.
В соцсети «ВКонтакте» руководитель дома культуры написала, что с диджеем «проведена беседа, он будет наказан». Тарасенкова также напомнила, что коллектив учреждения помогает мобилизованным жителям региона.
1 января во «ВКонтакте» появилось видео дискотеки в районном ДК города Порхова. На кадрах видно, как гости мероприятия танцуют под песню Верки Сердючки. Пользователи соцсети в комментариях под публикацией сочли использование украинской песни оскорбительным для участников СВО.