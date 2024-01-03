Директор псковского ДК объяснила танцы под хит Сердючки

По словам Аллы Тарасенковой, у диджея не было злого умысла ставить композицию «Ще не вмерла Украина», её случайно не удалили из плейлиста.

В соцсети «ВКонтакте» руководитель дома культуры написала, что с диджеем «проведена беседа, он будет наказан». Тарасенкова также напомнила, что коллектив учреждения помогает мобилизованным жителям региона.