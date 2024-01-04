В Московской области температура вновь опустилась до минус 30 градусов

Температура воздуха в Московском регионе снова опустилась до -30°C. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в подмосковном Клину температура воздуха опустилась до отметки в -30,1°C. При этом в ночь на 4 января температура в Клину опускалась до рекордных -31,9°C. В самой Москве температура также остаётся на низких значениях — согласно главной метеостанции столицы, вечером температура опустилась до -24,8°C в районе ВДНХ, а в районе Домодедово температура упала до -26°C.

Синоптики Гидрометцентра России сообщают, что ночь на 5 января пройдёт без осадков в Москве, но по Московской области местами пройдёт небольшой снег. 5 января температура в Москве может опуститься до -18°C, по области уже до -21°C. Кроме того, на дорогах в регионе может появиться гололедица. При этом до полуночи 6 января в Москве и Московской области действует оранжевый уровень погодной опасности.