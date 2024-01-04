В Белгороде продлили закрытие торговых центров из-за угрозы обстрелов

В Белгороде продлена приостановка работы крупных торговых центров в связи с угрозой обстрелов со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Валентин Демидов. По его словам, ТЦ будут оставаться закрытыми еще по меньшей мере сутки.

Приняли решение приостановить еще на день работу трех крупных торговых центров Белгорода. Договорились с руководством ТРЦ «РИО», МТРК «Сити Молл Белгородский» и ТЦ «Мега Гринн», что 5 января центры работать не будут. Исходя из оперативной обстановки будем принимать решения дальше, — написал градоначальник.

Ранее Демидов назвал временное закрытие белгородских ТЦ необходимой мерой. Он порекомендовал горожанам по возможности оставаться дома. Мэр также выразил благодарность бизнесменам за понимание.

ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду 30 декабря. В результате погибли 24 человека, включая четверых детей. Еще 131 житель города получил ранения, в числе пострадавших 13 детей.