ФНС выставила счет блогерше Митрошиной более чем на 145 миллионов рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) потребовала от блогера Александры Митрошиной заплатить более 145 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

© vk/alexandramitroshina_vk

Ранее налоговая служба начала проверки финансовой деятельности блогеров в России. После этого стало известно о заведении уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, в том числе и против Александры Митрошиной.

В мае Митрошина сообщила о погашении основного долга в 127 млн рублей перед налоговой службой. Блогер отметила, что ошибка в выплатах была допущена из-за того, что она «не уделила должного внимания сфере бухгалтерии и налогов».

По информации Telegram-канала Shot, Александра Митрошина действительно вернула налоговой службе более 12о млн рублей, но «на ней оставались «висеть» 85 млн штрафов».

«Сейчас же девушке предстоит заплатить налоговой в 1,7 раза больше, 145 270 431 руб.», - отмечает канал.