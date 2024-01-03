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В Саратове отрицавшая беременность россиянка родила дочь на Новый год

Саратовская Областная клиническая больница сообщила в своем Telegram-канале о благополучных родах молодой женщины, которая отрицала свою беременность.

В Саратове отрицавшая беременность россиянка родила дочь на Новый год
© depositphotos.com

На Новый год она с помощью врачей родила ребенка. 1 января женщина обратилась в больницу с жалобами на боль в животе, и при обследовании выяснилось, что она скоро должна родить.

Несмотря на это, сама роженица упорно отрицала свою беременность. Из-за состояния пациентки перевозка ее в родильный дом стала невозможной, поэтому роды прошли в больнице. В результате родилась здоровая доношенная девочка. 2 января молодая мама была переведена в перинатальный центр для минимизации возможных рисков.

27 декабря в Екатеринбурге около крыльца подъезда нашли мать с обморожением и ее ребенка. Женщину госпитализировали, до машины фельдшерам пришлось ее нести. Мальчика также направили в больницу.

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