Стала известна причина смерти Галины Зименковой

Под занавес года ушла из жизни легендарная телеведущая Галина Зименкова. А сегодня в Москве состоялась церемония прощания с диктором, во время которой прояснилась причина ее ухода из жизни.

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Оказывается, Галина, которая в последние годы жила одна, какое-то время назад сломала шейку бедра. Ей сделали операцию, но неудачно. Спустя время стало понятно, что нужно исправлять врачебную ошибку. Галина снова оказалась на операционном столе и перенесла второе хирургическое вмешательство. Но в силу возраста 82-летняя диктор восстанавливалась долго и тяжело, постоянно жаловалась на боли, почти перестала выходить на улицу.