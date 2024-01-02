«После врачебной ошибки»: стала известна причина смерти Галины Зименковой
Под занавес года ушла из жизни легендарная телеведущая Галина Зименкова. А сегодня в Москве состоялась церемония прощания с диктором, во время которой прояснилась причина ее ухода из жизни.
Оказывается, Галина, которая в последние годы жила одна, какое-то время назад сломала шейку бедра. Ей сделали операцию, но неудачно. Спустя время стало понятно, что нужно исправлять врачебную ошибку. Галина снова оказалась на операционном столе и перенесла второе хирургическое вмешательство. Но в силу возраста 82-летняя диктор восстанавливалась долго и тяжело, постоянно жаловалась на боли, почти перестала выходить на улицу.
Помогать ей было некому: Галина похоронила единственного сына, которого долго лечила от зависимости. Напомним, Галину Зименкову называют легендой советского телеведения. Когда-то она вела любимые всеми новогодние «Голубые огоньки». Также ее помнят как ведущую «Новостей» и передач «Подмосковные встречи», «Пусть всегда будет солнце».