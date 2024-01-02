Мигрантов обязали уведомлять МВД о начале своей работы в России

С 7 января все иностранные граждане и лица без гражданства, получающие патент или трудоустраивающиеся в России, будут обязаны заполнять уведомление о начале своей трудовой деятельности и представлять его в МВД РФ. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале опубликования правовых актов.

«Мигранты будут обязаны уведомлять МВД о начале работы в России с 7 января», — сообщается в тексте приказа.

Отмечается, что уведомление должно быть представлено в территориальный орган МВД России на региональном и районном уровнях в течение двух месяцев со дня получения патента. Документ может быть заполнен как вручную, так и на компьютере на русском языке.