Страна ЕС изменила правила оформления визы

Финляндия изменила правила оформления визы — поправки коснулись финансовых документов соискателя Шенгена. Об этом сообщает МИД страны, заявление приводит РИА Новости.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве этой страны Евросоюза (ЕС), для подачи документов на визу заявитель должен предоставить финансовые гарантии из расчета 50 евро в сутки, а не 30, как было ранее.

В Финляндии отметили, что причина повышения размера финансовых гарантий связана с ростом стоимости жизни в ЕС.