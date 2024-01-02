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Страна ЕС изменила правила оформления визы

Финляндия изменила правила оформления визы — поправки коснулись финансовых документов соискателя Шенгена. Об этом сообщает МИД страны, заявление приводит РИА Новости.

Страна ЕС изменила правила оформления визы
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Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве этой страны Евросоюза (ЕС), для подачи документов на визу заявитель должен предоставить финансовые гарантии из расчета 50 евро в сутки, а не 30, как было ранее.

В Финляндии отметили, что причина повышения размера финансовых гарантий связана с ростом стоимости жизни в ЕС.

Ранее сообщалось, что граждане ЕС с 25 декабря обязаны оплачивать полную сумму визового сбора в Россию. Речь идет о гражданах Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, которые заморозили договоры об упрощенной выдаче виз, а также о странах Евросоюза в целом.

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