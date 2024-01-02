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Около 80 тыс. пассажиров встретили Новый год в поездах дальнего следования

Примерно 80 тысяч пассажиров встретили Новый год в пути в поездах дальнего следования. Об этом говорится в официальном Telegram-канале РЖД.

Около 80 тыс. пассажиров встретили Новый год в поездах дальнего следования
© РИА Новости

"Около 80 тысяч человек встретили Новый год в поездах дальнего следования. В эту новогоднюю ночь в пути одновременно находилось более 500 пассажирских поездов", - сказано в сообщении.

В РЖД отметили, что путешественников поздравили по громкой связи, детям раздали шоколад, а в вагонах-ресторанах подавали новогодние блюда.

Общество
РЖД