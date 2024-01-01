Мизулина пожалуется в полицию из-за сжигания брянчанкой своего паспорта

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина намерена обратиться в полицию по поводу публичного сжигания жительницей Брянска своего паспорта РФ. Общественница в своем Telegram-канале предположила, что правонарушительница может относиться к категории девушек с низкой социальной ответственностью и в момент инцидента была нетрезва.

В Брянске пьяная блогерша, предположительно, с низкой социальной ответственностью, демонстративно сожгла российский паспорт в компании молодых людей. Все происходящее она транслировала в своих соцсетях. Мы обратимся в полицию по этой ситуации, — написала Мизулина.

В новогоднюю ночь блогер в Брянске сожгла паспорт РФ под одобряющие возгласы окружающих. Видео она разместила в своих соцсетях. Утром 1 января она заявила, что сожгла документ из-за «уродливой фотки». Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что публичное сжигание российского паспорта нужно приравнять к отказу от гражданства страны. Он предложил брянчанке лет 10 походить без паспорта, со справкой, чтобы потом можно было сделать более удачную фотографию.