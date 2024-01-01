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Вопрос о литовском гражданстве балерины Илзы Лиепы будет решаться в январе

Вопрос о лишении гражданства Литвы балерины Илзы Лиепы будет рассмотрен комиссией по гражданству в январе 2024 года. Об этом сообщило агентство BNS.

В ноябре 2023 года МВД Литвы направило президенту страны Гитанасу Науседе ходатайство с предложением лишить балерину гражданства балтийской республики. По оценке литовских инстанций, ее действия и публичные высказывания создают ситуацию, угрожающую интересам безопасности Литвы.

Литовское гражданство балерина в порядке исключения получила в 2000 году за многолетние выступления на сцене Большого театра с литовским танцовщиком Пятрасом Скирмантасом.

Илзе Лиепа отреагировала на угрозу лишить ее литовского гражданства

В интервью российским СМИ Лиепа сказала, что считает происходящее на Украине противостоянием фундаментальных ценностей, а также заявила, что не имеет оснований не доверять словам президента РФ Владимира Путина. Это вызвало неприятие со стороны литовских политиков.

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