Рэпер исполнил песню на украинском в новогоднем эфире Первого канала

"Мой город Марии по привычке встречает Георгиевскую ленту. Это мой дом, это мой Крым, это моя земля", - говорится в тексте композиции.

До этого газета "Известия" писала, что артисты, которые покинули Россию или были признаны Минюстом иностранными агентами, сталкиваются с трудностями в организации новогодних выступлений.

Также руководитель пресс-службы SHAMAN Антон Коробков-Землянский в разговоре с NEWS.ru опроверг слухи о концерте певца в Киеве в 2024 году. Незадолго до этого крупный украинский сайт по продаже билетов анонсировал концерт SHAMAN в Киеве в апреле 2024 года.