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Рэпер исполнил песню на украинском в новогоднем эфире Первого канала

Украинский рэпер Аким Апачев исполнил песню "Пливе кача" на украинском языке в новогоднем эфире Первого канала.

Рэпер исполнил песню на украинском в новогоднем эфире Первого канала
© Аким Апачев/VK

Отмечается, что Апачев выступил вместе с певицей Дарьей Фрей. Лирический герой песни осуждает действия властей Украины.

"Мой город Марии по привычке встречает Георгиевскую ленту. Это мой дом, это мой Крым, это моя земля", - говорится в тексте композиции.

До этого газета "Известия" писала, что артисты, которые покинули Россию или были признаны Минюстом иностранными агентами, сталкиваются с трудностями в организации новогодних выступлений.

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Также руководитель пресс-службы SHAMAN Антон Коробков-Землянский в разговоре с NEWS.ru опроверг слухи о концерте певца в Киеве в 2024 году. Незадолго до этого крупный украинский сайт по продаже билетов анонсировал концерт SHAMAN в Киеве в апреле 2024 года.

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