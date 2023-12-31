Губернатор Севастополя призвал не выходить на улицу в новогоднюю ночь

«У нас уже второй год нет массовых мероприятий и гуляний в связи с «желтым» режимом опасности. Но в эту ночь я призываю всех без лишней необходимости не находиться на открытых пространствах», — написал Развожаев, подчеркнув, что вероятность атаки на Севастополь высока.