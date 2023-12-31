Названа причина перекрытий в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге прохожих начали пропускать на Невский проспект в сторону Дворцовой площади, сообщает «78». По его данным, движение в центре города перекрывали для пешеходов и автомобилистов из-за отмены новогоднего концерта.

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Ограничения для транспорта начали вводить в центре Петербурга с 18:00 мск. На 29 участках дорог было перекрыто движение. Изначально предполагали, что это связано с проведением «проверочных мероприятий».

На Невском проспекте полицейские по громкоговорителю предупреждали петербуржцев, что концерт, планировавшийся на Дворцовой площади, отменен в связи с трагедией в Белгороде. Вскоре движение пешеходов начало восстанавливаться.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что ночной концерт на Дворцовой площади решили отменить в знак поддержки жителей Белгорода. Приграничный российский город 30 декабря подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате атаки погибли 24 человека, в том числе четверо детей, еще 108 пострадали.