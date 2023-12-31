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Путин поздравил патриарха Кирилла с новолетием и Рождеством

Президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с новолетием и праздником Рождества Христова. Телеграмма опубликована на сайте Московского патриархата.

Путин поздравил патриарха Кирилла с новолетием и Рождеством
© РИА Новости

"Ваше Святейшество! Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым. Мы всегда встречаем эти замечательные праздники с самыми добрыми чувствами, искренне верим, что все задуманное обязательно осуществится", - говорится в сообщении.

Путин пожелал патриарху Кириллу успехов в ответственном патриаршем служении, здоровья и всего наилучшего.

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