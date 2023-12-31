Путин поздравил патриарха Кирилла с новолетием и Рождеством

"Ваше Святейшество! Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым. Мы всегда встречаем эти замечательные праздники с самыми добрыми чувствами, искренне верим, что все задуманное обязательно осуществится", - говорится в сообщении.