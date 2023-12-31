Патриарх Кирилл призвал молиться о России

Глава РПЦ призвал не давать злобе и ненависти развиваться ни на уровне личных и семейных отношений, ни на международном уровне.

"Сегодня призывы к миру – это призывы к самосохранению. Но мир не может быть без справедливости. Наша молитва Господу - о скорейшем прекращении междоусобной брани, конечно, защите Отечества нашего, о мире", – заявил Кирилл.

Ранее Далай-лама в своем поздравлении с Новым годом заявил, что помощь другим делает человека счастливее. Нужно стараться воспитывать в себе сострадание и внутреннее умиротворение. Духовный лидер также призвал прилагать усилия для того, чтобы вести более осмысленную жизнь и делать мир лучше. По его словам, XXI век сделать веком диалога. Далай-лама напомнил, что мир на Земле можно построить, только построив мир в своей душе.