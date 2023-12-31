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Далай-лама: помощь другим делает человека счастливее

Далай-лама XIV напомнил в своем новогоднем обращении, что следует стараться воспитывать в себе сострадание и внутреннее умиротворение, ведь мир на земле можно построить, если он есть в душе. Поздравление опубликовано на официальном сайте.

Далай-лама рассказал, как принести счастье и покой самим себе
© globallookpress.com

Священнослужитель отметил, что люди, чтобы выжить, опираются друг на друга. Поэтому необходимо трудиться ради блага других, либо хотя бы не причинять им вреда.

«Я обнаружил, что помощь другим - это лучший способ принести счастье и покой самим себе», — заметил Далай-лама.

По его мнению, земляне смогут построить мир на планете, только если найдут его в своей душе. Он добавил, что каждое живое существо обладает способностью к взращиванию внутреннего умиротворения.

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Далай-лама также призвал воспитывать в себе сострадание и внутреннее умиротворение вне зависимости от национальной или религиозной принадлежности.

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