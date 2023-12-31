Далай-лама рассказал, как принести счастье и покой самим себе

Далай-лама XIV напомнил в своем новогоднем обращении, что следует стараться воспитывать в себе сострадание и внутреннее умиротворение, ведь мир на земле можно построить, если он есть в душе. Поздравление опубликовано на официальном сайте.

Священнослужитель отметил, что люди, чтобы выжить, опираются друг на друга. Поэтому необходимо трудиться ради блага других, либо хотя бы не причинять им вреда.

«Я обнаружил, что помощь другим - это лучший способ принести счастье и покой самим себе», — заметил Далай-лама.

По его мнению, земляне смогут построить мир на планете, только если найдут его в своей душе. Он добавил, что каждое живое существо обладает способностью к взращиванию внутреннего умиротворения.