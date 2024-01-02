Большинство россиян понадеялись на повышение зарплаты в новом году

Более половины респондентов (56 процентов) ждут повышения зарплаты в 2024 году, следует из результатов исследования «Работы.ру», поступивших в распоряжение «Ленты.ру».

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В то же время 27 процентов из двух тысяч россиян старше 18 лет, опрошенных во всех регионах страны, надеются также и на карьерный рост, а 74 процента уже увеличили свой заработок в ушедшем году.

Говоря о том, на что они готовы ради нового повышения, 69 процентов опрошенных согласились пройти дополнительное обучение и повысить квалификацию, 43 процента — взять на себя дополнительные обязанности и задачи, а треть респондентов посчитали, что достойны прибавки без дополнительных усилий. Меньшая их доля допускает переезд в другой город, задержки на работе, выход на нее по выходным и дружбу с начальством. 1 процент опрошенных оказался не прочь даже докладывать руководству о настроениях в коллективе.