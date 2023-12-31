В Суздале отменили новогодний салют

Власти Суздаля отменили новогодний салют из-за обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

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«В связи с трагическими событиями в Белгородской области принято решение об отмене салюта в новогоднюю ночь», — говорится в сообщении.

Ранее мэрия Белгорода второй раз за день предупредила о ракетной опасности в городе. Жителям порекомендовали не покидать дома и не подходить к окнам.

ВСУ обстреляли центр Белгорода 30 декабря ракетами «Ольха» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Отмечалось, что часть снарядов, выпущенных по территории России, были перехвачены силами противовоздушной обороны.