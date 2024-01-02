Токаев ответил на вопросы о январских беспорядках

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью газете "Егемен Казахстан" ("Независимый Казахстан"), в котором ответил на вопросы о внутренней и внешней политике, январских беспорядках 2022 года и строительстве АЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государстве Берик Уали.