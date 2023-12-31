Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим 2024 годом
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим 2024 годом. Видеообращение политик опубликовал в своем Telegram-канале.
Медведев отметил, что обычно россияне встречают Новый год с родными и близкими, поздравляют их.
В 2023 году, пояснил он, сердца жителей России оказались с теми, кто сейчас на фронте, кто плечом к плечу противостоит врагу. Он добавил, что нет ничего дороже боевого братства.
Политик подчеркнул, что уходящий год потребовал от россиян особой стойкости и сплоченности, настоящего патриотизма.
Главной задачей следующего года, подчеркнул Медведев, является сделать 2024 год — годом окончательного разгрома неофашизма, годом Победы.
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