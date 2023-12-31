Медведев отметил, что обычно россияне встречают Новый год с родными и близкими, поздравляют их.

В 2023 году, пояснил он, сердца жителей России оказались с теми, кто сейчас на фронте, кто плечом к плечу противостоит врагу. Он добавил, что нет ничего дороже боевого братства.