Камчатка и Чукотка первыми в России встретили Новый год

Празднование нового, 2024 года началось в самых восточных регионах России на Камчатке и Чукотке на девять часов раньше, чем в столице России, сообщили СМИ.

Праздничная программа, посвященная встрече Нового года, началась на главной площади города воинской славы — в Петропавловске-Камчатском, в 22:00 по местному времени (13:00 мск), передает ТАСС.

Перед жителями и гостями столицы Камчатки большую часть новогодней ночи будут выступать творческие коллективы, здесь работает несколько интерактивных площадок для посетителей разных возрастов, фудкорт с товарами от местных производителей. Новогодние мероприятия продолжатся до 7 января на различных площадках краевой столицы.