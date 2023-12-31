Камчатка и Чукотка первыми в России встретили Новый год
Празднование нового, 2024 года началось в самых восточных регионах России на Камчатке и Чукотке на девять часов раньше, чем в столице России, сообщили СМИ.
Праздничная программа, посвященная встрече Нового года, началась на главной площади города воинской славы — в Петропавловске-Камчатском, в 22:00 по местному времени (13:00 мск), передает ТАСС.
Перед жителями и гостями столицы Камчатки большую часть новогодней ночи будут выступать творческие коллективы, здесь работает несколько интерактивных площадок для посетителей разных возрастов, фудкорт с товарами от местных производителей. Новогодние мероприятия продолжатся до 7 января на различных площадках краевой столицы.
На Чукотке основные новогодние мероприятия проходят у окружного Дома народного творчества в Анадыре. В этом году туда впервые переместилась праздничная елка, здесь можно будет покататься на собачьих упряжках, посмотреть файер-шоу, потанцевать с творческими коллективами. При этом на главной площади Анадыря впервые установлен ледовый городок – народные умельцы вырезали из хрупкого материала животных и птиц из чукотского фольклора.