Герой России Бушмелев перед гибелью в ДТП добивался от властей квартиры

«На этом приеме у полпреда подняли вопрос о квартире, потому что Женя — прекрасный семьянин, у него много детей, потом будут внуки. Полпред сказал, что к Новому году у вас будет квартира. А тут, такое случилось… Не успел получить — хотя она [квартира] останется детям, наверное», — поделился Родобольский.