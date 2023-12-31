В Петербурге отменили новогодний концерт на Дворцовой площади

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отменил концерт на Дворцовой площади в новогоднюю ночь в знак поддержки жителей Белгорода, которые подверглись атаке ВСУ, в результате чего погибли 24 человека. В своем Telegram-канале глава Северной столицы отметил, что к нему обратилось множество петербуржцев с такой просьбой.

В знак поддержки жителей Белгородской области приняли решение отказаться от запланированного на сегодня ночного концерта на Дворцовой площади. За полдня я получил десятки сообщений от жителей с такой просьбой и уверен, что весь Петербург поддержит это решение. Все детские праздники на каникулах пройдут согласно расписанию, никто не отнимет праздник у наших детей, — написал Беглов.

Также Беглов подчеркнул, что пообщался с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым и предложил помочь в восстановлении пострадавших от Вооруженных сил Украины объектов. Некоторые города России, в том числе Липецк и Елец, также сообщили об отмене новогодних мероприятий в знак солидарности с жителями Белгорода. Власти Ельца выразили готовность оказать помощь пострадавшему региону.