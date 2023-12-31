Детский омбудсмен поздравила россиян с Новым годом

"А еще [желаю], чтобы дождаться домой каждого, кто в этим минуты остается на передовой, на защите Родины. Наши бойцы, знайте, что у вас есть надежный тыл: ваши семьи, знакомые и даже незнакомые люди — многие сегодня загадают желание о том, чтобы у вас все было хорошо", — отметила Львова-Белова.