Умер публицист Максим Соколов

В субботу на 65-м году жизни скончался известный публицист Максим Соколов, работавший с множеством российских изданий и телекомпаний.

О смерти журналиста РИА «Новости» сообщила его супруга Светлана.

Соколов был колумнистом РИА «Новости», публиковался в газете ВЗГЛЯД, выступал обозревателем ведущих российских СМИ, работал с ВГТРК, Первым каналом, «Известиями», «Коммерсантом» и другими.

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что Максим Соколов был «исключительным человеком высочайшей культуры», у него было изысканное чувство юмора, он искренне любил Россию и задавал высокую планку для коллег.