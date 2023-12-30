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Суд отклонил ходатайство Блиновской о снятии ареста со счетов

Московский Арбитражный суд отклонил ходатайство блогера Елены Блиновской о снятии ареста с ее счетов на время рассмотрения ее иска к инспекции ФНС по Москве о снижении долгов по налогам на 60%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы суда.

По данным агентства, Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму 918 млн рублей. Общая сумма, вместе со штрафами и пени, достигает 1,4 млрд рублей.

Блогер в своем иске попросила признать требования инспекции ФНС №6 недействительными. Кроме того, она призвала суд отметить блокировку ее счетов как незаконную.

Ранее адвокат блогера Наталья Синельникова сообщила, что защита рассчитывает на снижение налоговой недоимки как минимум в два раза.

Блиновская заплатила налоговой 1,4 млрд рублей

Следующее заседание по делу Блиновской назначено на 6 февраля.

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