Суд отклонил ходатайство Блиновской о снятии ареста со счетов

Московский Арбитражный суд отклонил ходатайство блогера Елены Блиновской о снятии ареста с ее счетов на время рассмотрения ее иска к инспекции ФНС по Москве о снижении долгов по налогам на 60%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы суда.

По данным агентства, Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму 918 млн рублей. Общая сумма, вместе со штрафами и пени, достигает 1,4 млрд рублей.

Блогер в своем иске попросила признать требования инспекции ФНС №6 недействительными. Кроме того, она призвала суд отметить блокировку ее счетов как незаконную.

Ранее адвокат блогера Наталья Синельникова сообщила, что защита рассчитывает на снижение налоговой недоимки как минимум в два раза.