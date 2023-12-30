В России слепили символ 2024 года из навоза

В якутском селе Уолба местный скульптор Иван Боппосов слепил символ нового года — дракона — из навоза. Об этом сообщает местное СМИ Sakha Day.

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Дракон сделан из навоза не полностью. Скульптура полая изнутри, внутри статуи находится ящик для мусора. Высота фигуры примерно такая же, как у трактора.

На создание символа следующего года у Ивана ушло две недели и несколько кубометров навоза. Материал для лепки скульптор собирал лично — у него 9 коров, отмечает издание.