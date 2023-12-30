Депутат Вологодской области подарил коллегам яйца на Новый год

«Почему вы ищете то, что хотите увидеть? Вы не обратили внимания, что основной-то подарок — это килограмм орешков всяческих. А яйца — это просто для хохмы, чтобы людям поднять настроение перед Новым годом», — заявил он в комментарии изданию.