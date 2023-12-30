Российские гаубицы по ошибке «отправили» к финской границе

Агентство Reuters из-за неправильного перевода ошибочно сообщило, что российские новейшие комплексы «Коалиция-СВ» направляются на границу с Финляндией. Об этом сообщает издание ИноСМИ со ссылкой на финские средства массовой информации.

© Unsplash

Отмечается, что фейк со ссылкой на Reuters перепечатали многие журналисты, однако через несколько часов издание исправило заголовок и текст новости. В новой версии публикации сообщалось, что новейшие российские гаубицы «Коалиция-СВ» отправляются не к финской границе, а на Украину в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Финское здание Yle отметило, что недостоверная информация была опубликована из-за ошибки, сделанной при переводе русскоязычного источника, в котором говорилось об отправке комплексов «Коалиция-СВ» в зону проведения СВО. При написании статьи журналисты расшифровали «СВО» как «Северный военный округ» и что «отправили» гаубицы к границе Финляндии.