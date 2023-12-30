В России ограничат дистанционную продажу пиротехники

МЧС России занялось разработкой специальных условий для ограничения дистанционной продажи пиротехнических средств. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Новые меры предприняты для борьбы с проблемой незаконной продажи пиротехники детям до 16 лет в том числе через интернет-магазины. По словам собеседников агентства, вопрос регуляции дистанционной продажи отдельных видов пиротехнических изделий прорабатывается вместе с заинтересованными ведомствами — Минпромторгом России, Минэкономразвития России, Роспотребнадзором и Минцифры России.

Отмечается, что факты незаконной продажи пиротехники устанавливаются регулярно. В организации, которые нарушают установленные нормы, рассылают соответствующие предостережения о необходимости обеспечить исполнение действующего законодательства.