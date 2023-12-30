Самый холодный Новый год века: какой будет погода 1–7 января

В центр и на север Европейской России на Новый год придут арктические морозы. Похолодает также на юге Сибири и на Урале. Сильные холода стоят в Якутии и на Колыме, и только на черноморском побережье сохранится комфортная температура. О том, какая погода ждет россиян в первую неделю 2024 года, NEWS.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Какая погода будет в столичном регионе

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Если последние дни 2023 года в Москве и Подмосковье ожидаются теплыми, то уже в праздничную ночь столбики термометров опустятся с почти нулевых отметок 31 декабря до 8–10 градусов ниже нуля.

«В связи с этим очень важно будет в новогоднюю ночь смотреть себе под ноги, потому что нас ждет сильная гололедица», — предупреждает Роман Вильфанд, добавляя, что скользко будет и в последующие дни.

По его словам, на Новый год и в первую неделю января погода будет морозная, но снежная. Толщина снежного покрова в Москве сейчас составляет 20–25 сантиметров, в Подмосковье — до 34 сантиметров, поэтому в новогоднюю ночь можно играть в снежки и катать снежных баб, прогнозирует собеседник NEWS.ru.

«Конечно, когда-то были и 40-градусные морозы, но в нынешнем веке эта новогодняя ночь [в Москве] будет одной из самых холодных», — отметил Роман Вильфанд.

Метеоролог сообщил, что 1 января в столице прогнозируется холодная погода с понижением температуры до 8–10 градусов ночью и до 12–14 градусов утром и днем. По области — до 18 градусов мороза. 2 января похолодает до минус 14–19 градусов и днем и ночью, а 3–4 января — до минус 20–25 градусов ночью. По словам Романа Вильфанда, температура в эти дни будет ниже нормы больше чем на 10 градусов. 5 января днем ожидается около 15 градусов мороза, ночью — 16–21.

«С 1 по 5 января в столичном регионе ожидается аномально холодная погода с температурами на 7–12 градусов ниже нормы. Но и в последующие дни ощутимого потепления не прогнозируется. 6–7 января днем будет 10–15 градусов мороза, ночью — 14–19», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра.

По словам Романа Вильфанда, новогоднее похолодание связано со вторжением холодных арктических масс. Циклон, который принесет дожди и снега перед Новым годом, уйдет на восток, а с севера и северо-востока в европейскую часть России начнет поступать морозный воздух с Новой Земли, Карского моря и Таймыра. Атмосферное давление будет расти, осадков не ожидается, на небе появится солнце.

Как писал NEWS.ru, на новогодние праздники температура в Москве будет ниже климатической нормы на 8–14 градусов. Метеорологический сайт Foreca прогнозирует, что холоднее всего будет ночью 2 января — до минус 20 градусов. В дальнейшем сохранится холодная погода с температурами до минус 17 градусов ночью и минус 7 градусов днем. Сайт «Метеоновости» дает более мягкий прогноз — к 11 января усиливаются снегопады, а температура днем доходит до нуля градусов.

Какие контрасты будут наблюдаться в Европейской России

В Северо-западном федеральном округе в первую неделю 2024 года будет еще холоднее, чем в Москве. Воздух там остынет до показателей, которые могут оказаться ниже нормы на 15 градусов. В Петербурге и на севере Центрального федерального округа температура прогнозируется на 3–4 градуса ниже, чем в Москве. 2–3 января на востоке Ленинградской области столбики термометров опустятся до минус 25–30 градусов, прогнозирует Роман Вильфанд.

В Вологодской, Псковской, Архангельской областях, в Архангельске и Сыктывкаре ожидаются морозы до минус 35 градусов. В течение первых пяти дней нового года очень холодно будет в Нижегородской, Кировской и Ярославской областях.

При этом на юге Европейской России противоположная ситуация. Там, как отмечает научный руководитель Гидрометцентра, атлантический воздух и повышенное давление сделают погоду весьма комфортной. На черноморском побережье ожидается около 13–14 градусов тепла.

Где будет холоднее всего

На Урале прогнозируется противоречивая погода. Так, на севере Свердловской области температура воздуха 1 января ожидается около минус 15 градусов днем, ночью — минус 20–23; на юге того же региона будет существенно теплее — до минус 1–2 градусов. В последующие дни недели там ожидается понижение температурного фона до 27–31 градуса мороза ночью и 15–17 градусов днем.

В Челябинской области в новогоднюю ночь ожидается минус 4–12 градусов, а днем 1 января возможна оттепель до положительных значений. Впоследствии там начнется похолодание с ночными температурами минус 20–25 градусов, дневными — около минус 13. Аналогичная ситуация ждет жителей Курганской области.

Густонаселенные регионы Западной Сибири — Омская, Томская, Кемеровская, Новосибирская области, Алтайский край, Республика Алтай — перед Новым годом столкнутся с относительно тепой погодой, с дождями и мокрым снегом, метелями и заносами, однако в январе там начнет резко холодать, появится гололедица. В первый день 2024 года там ожидается 12–18 градусов мороза, в Алтайском крае это произойдет чуть позже — 3–4 января.

В Томской и Новосибирской областях в ночь на 2 января столбики термометров опустятся до минус 20–25 градусов, в северных районах — до минус 37. А 3–4 января дневные температуры прогнозируются в диапазоне минус 25–30 градусов.

Где будут «настоящие сибирские морозы»

В Хакасии 1 января ночью — минус 5–8 градусов, днем — минус 4. На юге Красноярского края ночью — минус 6–10 градусов, днем — минус 2–7. В этих регионах, как отмечает Роман Вильфанд, на Новый год будет «очень мягкая погода, на 8–10 градусов выше нормы».

Зато в Якутии будут стоять настоящие сибирские морозы с температурами минус 45–50 градусов, на Колыме ожидается около минус 45. Эти показатели для Республики Саха и Магаданской области — ниже нормы на пять градусов, констатирует собеседник NEWS.ru. В Хабаровском крае тоже холоднее средних многолетних значений на 4–6 пунктов: 1 января там местами до минус 36 градусов ночью и до минус 28 градусов днем.